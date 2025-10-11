Die Musik-Galerie an der Goitzsche in Bitterfeld zeigt bis März Kunstwerke aus ihrer eigenen Sammlung und öffnet damit erstmals den Blick hinter die sonst verschlossenen Türen.

Was Besucher in der Goitzsche-Galerie jetzt entdecken können

Die Ausstellung „Depotschätze“ zeigt in Bitterfeld ausgewählte Arbeiten aus dem Fundus des Landkreises Anhalt-Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ. - In der Musik-Galerie an der Goitzsche sind derzeit Kunstwerke zu sehen, die sonst gut verpackt im Depot lagern. Unter dem Titel „Depotschätze“ öffnet die Galerie ihre Bestände und zeigt bis zum 8. März 2026 ausgewählte Arbeiten aus der eigenen Sammlung. Die Ausstellung vereint Werke von 20 Künstlerinnen und Künstlern – darunter Walter Dötsch, Harald Metzkes, Ellen Fuhr, Heinrich Tessmer und Robert Schneider. Sie alle stehen für unterschiedliche Generationen, Stile und Handschriften.