Im Hofkapellensaal der Musikschule wurden in der abgelaufenen Woche zwei besondere Hörspiele aufgenommen. Es ist ein Projekt der Freien Schule Anhalt – initiiert von „Halli“-Erfinder Steffen Fischer. Was sich dahinter verbirgt.

Ein Sack Flöhe im Studio: Wie Schüler der Freien Schule Anhat zwei „Halli“-Hörspiele entstehen lassen

Köthen/MZ. - „Wo sind die Musiker?“ Im Hofkapellensaal ist keiner. „Und wer übernimmt den Cembalisten?“ Wieder gehen ein paar Schultern zuckend nach oben, alle gucken sich fragend an und registrieren schließlich die Ansage, dass die Musiker den Part einfach mit übernehmen sollen.