In Wettin-Löbejün soll zum Feiertag das Wir-Gefühl gestärkt werden: mit einem Sportevent für die breite Bevölkerung auf dem Sportplatz in Nauendorf. Anschließend wird gefeiert. Doch es gibt auch ernste Töne.

Tag der Deutschen Einheit: Eine Dörferolympiade in Nauendorf mit allen elf Ortschaften

Detlef Jeschick und Maria Schenk im Sportzentrum Nauendorf: Sie stellen mit vielen weiteren Ehrenamtlern viel auf die Beine im Ort. Ein Selbstläufer sei das aber nicht, betonen beide.

Nauendorf/MZ - Für dieses Vorhaben hat der Heimatverein Nauendorf jüngst eine Auszeichnung beim Revierpionier-Wettbewerb erhalten. Die damit einhergehende Finanzspritze fließt nun in die Umsetzung. „Am Freitag, 3. Oktober, wollen wir zum Tag der Deutschen Einheit auch die Einheit in Wettin-Löbejün feiern“, sagt Maria Schenk.