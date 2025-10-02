Der Eselstieg ist ein beliebter Wanderweg in Thale, der aufwändig instandgesetzt wurde. Ein neues System macht ihn für Wanderer sicherer.

Vom Bodetal zur Roßtrappe: Wandern auf dem Eselstieg ist wieder sicher

Wanderer kommen auf dem wiederhergestellten Eselstieg zwischen Bodetal und Roßtrappe wieder gut voran. Unter anderem wurde eine Hangsicherung vorgenommen.

Thale/MZ. - Auf dem Eselstieg zwischen Roßtrappe und Bodetal in Thale lässt sich wieder gut wandern: Der Harzverband hat dort in den vergangenen Wochen umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt. Damit ist die über zwei Jahre erfolgte Wiederherstellung eines der Hauptwanderwege der Region offiziell abgeschlossen.