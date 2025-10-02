Beliebter Wanderweg im Bodetal Vom Bodetal zur Roßtrappe: Wandern auf dem Eselstieg ist wieder sicher
Der Eselstieg ist ein beliebter Wanderweg in Thale, der aufwändig instandgesetzt wurde. Ein neues System macht ihn für Wanderer sicherer.
02.10.2025, 07:00
Thale/MZ. - Auf dem Eselstieg zwischen Roßtrappe und Bodetal in Thale lässt sich wieder gut wandern: Der Harzverband hat dort in den vergangenen Wochen umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt. Damit ist die über zwei Jahre erfolgte Wiederherstellung eines der Hauptwanderwege der Region offiziell abgeschlossen.