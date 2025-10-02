weather wolkig
Beliebter Wanderweg im Bodetal Vom Bodetal zur Roßtrappe: Wandern auf dem Eselstieg ist wieder sicher

Der Eselstieg ist ein beliebter Wanderweg in Thale, der aufwändig instandgesetzt wurde. Ein neues System macht ihn für Wanderer sicherer.

Von Rita Kunze 02.10.2025, 07:00
Wanderer kommen auf dem wiederhergestellten Eselstieg zwischen Bodetal und Roßtrappe wieder gut voran. Unter anderem wurde eine Hangsicherung vorgenommen.
Thale/MZ. - Auf dem Eselstieg zwischen Roßtrappe und Bodetal in Thale lässt sich wieder gut wandern: Der Harzverband hat dort in den vergangenen Wochen umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt. Damit ist die über zwei Jahre erfolgte Wiederherstellung eines der Hauptwanderwege der Region offiziell abgeschlossen.