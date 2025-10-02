weather wolkig
  4. Kritik in Bernburg und Könnern: Briefe und Pakete kommen verspätet

Im Raum Könnern verschärft sich die Lage wegen fehlender Briefpost. Unternehmer aus Cörmigk wartet seit zehn Tagen auf den Zusteller. Das unternimmt die Deutsche Post dagegen.

Von Katharina Thormann Aktualisiert: 02.10.2025, 09:00
Cörmigk/Bernburg/MZ. - Hanno Engel aus Cörmigk ist fassungslos. Seit rund anderthalb Wochen hat er keinen einzigen Brief geliefert bekommen. Dabei wartet der Finanzberater täglich auf wichtige Post von seinen Kunden.