Im Raum Könnern verschärft sich die Lage wegen fehlender Briefpost. Unternehmer aus Cörmigk wartet seit zehn Tagen auf den Zusteller. Das unternimmt die Deutsche Post dagegen.

Briefkästen bleiben zehn Tage leer - darum kommen Briefe und Pakete in Bernburg und Könnern verspätet

Cörmigk/Bernburg/MZ. - Hanno Engel aus Cörmigk ist fassungslos. Seit rund anderthalb Wochen hat er keinen einzigen Brief geliefert bekommen. Dabei wartet der Finanzberater täglich auf wichtige Post von seinen Kunden.