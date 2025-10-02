Eil
Gesundheit in Dessau-Roßlau Abteilung fällt Spardruck zum Opfer - Städtisches Klinikum Dessau schließt die Klinik für Geriatrie
Der erst 2022 aufgebaute Fachbereich für Altersmedizin fällt dem Sparplan des Dessauer Krankenhauses zum Opfer. Die Klinikleitung sieht darin aber kein Problem für die Patienten.
Aktualisiert: 02.10.2025, 11:16
Dessau/MZ. - Es war ein logischer Schritt, den das Städtische Klinikum Anfang 2022 per Pressemitteilung stolz verkündete: In einer der ältesten Städte Deutschlands, Dessau-Roßlau, werde es ab sofort eine Klinik für Geriatrie, also Altersmedizin geben.