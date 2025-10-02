weather wolkig
  4. Gesundheit in Dessau-Roßlau: Abteilung fällt Spardruck zum Opfer - Städtisches Klinikum Dessau schließt die Klinik für Geriatrie

Gesundheit in Dessau-Roßlau Abteilung fällt Spardruck zum Opfer - Städtisches Klinikum Dessau schließt die Klinik für Geriatrie

Der erst 2022 aufgebaute Fachbereich für Altersmedizin fällt dem Sparplan des Dessauer Krankenhauses zum Opfer. Die Klinikleitung sieht darin aber kein Problem für die Patienten.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 02.10.2025, 11:16
Alte Patienten werden ab 2026 nicht mehr in einer eigenen Abteilung versorgt.
Dessau/MZ. - Es war ein logischer Schritt, den das Städtische Klinikum Anfang 2022 per Pressemitteilung stolz verkündete: In einer der ältesten Städte Deutschlands, Dessau-Roßlau, werde es ab sofort eine Klinik für Geriatrie, also Altersmedizin geben.