Noch bis Sonntag verwandelt sich die Margarethenkirche in Aschersleben in einen besonderen Kunstraum. Zu sehen sind Malerei, Fotografien, Lichtobjekte, Linoldrucke und Papiersterne regionaler Künstler – ein vielfältiges Zusammenspiel von Natur, Spiritualität und Kreativität.

Kunst im sakralen Raum: Ausstellung in der Margarethenkirche in Aschersleben

Kunst in der Margarethenkirche: Noch bis zum Sonntag sind Werke Ascherslebener Kreativer hier zu sehen.

Aschersleben/mz. - „Unsere Kirche ist offen! Treten Sie ein!“ lädt ein Aufsteller am Eingang zur Margarethenkirche in Aschersleben ein. Noch bis zum Sonntag lohnt das Eintreten gleich doppelt. Denn im idyllisch gelegenen Kirchlein sind Malereien, Fotografien, Lichtobjekte und Linoldrucke von Ascherslebener Künstlern und der Eislebenerin Wiltrud Eber zu sehen.