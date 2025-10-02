weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Dank lang erhofftem Geldsegen: Dorfkirche in Krössuln bekommt neues Dach

Dank lang erhofftem Geldsegen Dorfkirche in Krössuln bekommt neues Dach

In der Dorfkirche Krössuln haben die Bauarbeiten am Dach des Kirchenschiffs begonnen. Wie die Maßnahme finanziert wird und welche Veranstaltungen geplant sind.

Von Meike Ruppe-Schmidt 02.10.2025, 14:00
René Nidoschefsky ist Mitglied der Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt der Kirche Krössuln einsetzt.
René Nidoschefsky ist Mitglied der Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt der Kirche Krössuln einsetzt. Foto: Meike Ruppe-Schmidt

Krössuln - Sie ist das Wahrzeichen von Krössuln und schon von weithin sichtbar. Jetzt ist die Kirche in dem Teucherner Ortsteil von einem dicken Baugerüst umgeben. Am 1. September hat man damit begonnen, das Dach des Kirchenschiffs zu sanieren. Nachdem die alten Ziegel entfernt wurden, schützen derzeit Unterspannplanen das Gebäude vor Regenwasser.