In der Dorfkirche Krössuln haben die Bauarbeiten am Dach des Kirchenschiffs begonnen. Wie die Maßnahme finanziert wird und welche Veranstaltungen geplant sind.

René Nidoschefsky ist Mitglied der Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt der Kirche Krössuln einsetzt.

Krössuln - Sie ist das Wahrzeichen von Krössuln und schon von weithin sichtbar. Jetzt ist die Kirche in dem Teucherner Ortsteil von einem dicken Baugerüst umgeben. Am 1. September hat man damit begonnen, das Dach des Kirchenschiffs zu sanieren. Nachdem die alten Ziegel entfernt wurden, schützen derzeit Unterspannplanen das Gebäude vor Regenwasser.