Halle (Saale)/DUR. – Ein Sirenenalarm in der ganzen Stadt hat die Einwohner von Halle am Samstagabend aufgeschreckt. Gegen 22 Uhr ertönte plötzlich und mehrfach ein auf und abschwellender Ton der jeweils eine Minute andauerte.

Zudem wurde nach übereinstimmenden Berichten von Anwohnern eine Bandansage mit unklarem Inhalt abgespielt.

Die Warnapps wie Nina und Katwarn blieben jedoch still. Und auch die Leitstelle der Polizei wusste von nichts. Offenbar hatten die Sirenen der Stadt versehentlich ausgelöst. Der Grund dafür ist bislang unklar.