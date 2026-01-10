Am Samstagabend lösten alle Sirenen in Halle aus. Die Stadt spricht von einem technischen Defekt. Gefahr bestand laut Feuerwehr nicht. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.

Rätselhafter Sirenenalarm in Halle: Wieso lösten alle Katastrophenschutzsirenen mitten in der Nacht aus?

Diese Sirenen haben im gesamten Stadtgebiet Halle am Samstagabend ausgelöst.

Halle (Saale)/MZ - Ein flächendeckender Sirenenalarm hat am späten Samstagabend gegen 22 Uhr zahlreiche Menschen in Halle verunsichert. In nahezu allen Stadtteilen lösten zeitgleich die Katastrophenschutzsirenen aus. Teilweise war über die Sirenen auch eine Durchsage zu hören, in der von einem „Lockdown“ die Rede gewesen sein soll.