60 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs machte Heimatforscher Klaus Thieme die Geschichte der Polin Anna Szaban öffentlich, die 1944 in Artern ein Kind bekam. Teil 5 der Serie über Zwangsarbeit in Mansfeld-Südharz.

Wie eine Sangerhäuser Familie drei Wochen das Kind einer NS-Zwangsarbeiterin versteckte

Eine Aufnahme von 1949: Anna und Staschek Szaban-Kaczmarek vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs.

Hackpfüffel/MZ. - 2003 wurde im Zusammenhang mit dem Kinderheim Hackpfüffel eine berührende Geschichte bekannt. Das Heim war 1944 als Reaktion auf die zunehmende Zahl von Geburten durch Zwangsarbeiterinnen gegründet worden. Die sollten, so die nationalsozialistische Logik, nach der Niederkunft möglichst bald wieder arbeiten.