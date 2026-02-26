Bauprojekt in Wittenberg Neubau an der Elbe geplant: Mit welchen Mieten und Kosten kalkuliert wird
Das Projekt Stadthafen in Wittenberg wird ergänzt. Entstehen soll ein Mehrfamilienhaus mit 26 Mietwohnungen. Was genau vorgesehen ist und wie die Kalkulation aussieht.
Wittenberg/MZ. - Dass Mehrfamilienhäuser in der Region neu gebaut werden, ist selten geworden. In Kürze soll sich das ändern. Zumindest ein Projekt ist geplant: und zwar in bester Lage, mit Blick aufs Wasser, nicht weit entfernt von der Wittenberger Altstadt.