weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Razzia in Thale: Polizei durchsucht Grundstück wegen Raub

Polizeieinsatz im Harzkreis Razzia in Thale: Warum vermummte Polizisten ein Grundstück durchsuchen

Ein großes Polizeiaufgebot hat am Mittwoch in Thale für Aufsehen gesorgt. Vermummte Kräfte umstellten ein Grundstück an einer stark befahrenen Einfallstraße. Das ist bislang zum Hintergrund der Aktion bekannt.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 26.02.2026, 06:58
In der Neinstedter Straße in Thale im Harz hat es am Mittwoch, 25. Februar, einen großen Polizeieinsatz gegeben.
In der Neinstedter Straße in Thale im Harz hat es am Mittwoch, 25. Februar, einen großen Polizeieinsatz gegeben. Symbolfoto: Imago/Bihlmayerfotografie

Thale/Magdeburg. - Für Rätselraten und Spekulationen hat ein polizeilicher Großeinsatz am Mittwoch (25. Februar) in Thale gesorgt. Zahlreiche vermummte Beamte umstellten ein größeres Grundstück unweit des Ortseingangs an der Neinstedter Straße.