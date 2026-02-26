Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Beschäftigten zum Warnstreik aufgerufen. Dies soll wohl ohne Auswirkungen auf den Salzlandkreis bleiben Auch die Schülerbeförderung solle planmäßig weiterlaufen.

Warnstreik im Nahverkehr: Busse und Bahnen in und um Aschersleben sollen fahren

Der Salzlandkreis ist von den Warnstreiks im ÖPNV nicht betroffen. Hier sollen Busse und Bahnen wie gewohnt fahren.

Aschersleben/MZ/ai - Vielerorts in Deutschland und damit auch in Sachsen-Anhalt stehen heute beziehungsweise in den kommenden Tagen bis zum Sonntag Busse und Bahnen still, da die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr zu einem Warnstreik aufgerufen hat. Im Salzlandkreis rollt der Verkehr jedoch weiter, wie die Kreisverkehrsgesellschaft Salzland (KVG) auf ihrer Webseite hinweist.