Busse und Bahnen stehen still Warnstreiks in Sachsen-Anhalts Nahverkehr - was Fahrgäste wissen müssen
In Sachsen-Anhalt bleiben Busse und Bahnen in den kommenden Tagen wegen Warnstreiks teilweise in den Depots. Welche Regionen betroffen sind und was Fahrgäste wissen sollten.
Aktualisiert: 24.02.2026, 15:41
Halle/MZ. - Pendlerinnen und Pendler, Eltern mit betreuungsbedürftigen Kindern, Jugendliche auf dem Schulweg – je nach Wohnort in Sachsen-Anhalt werden die kommenden Tage für sie zu einer logistischen Herausforderung werden. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Dienstag in mehreren Regionen im Land Streiks im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Tausende werden ihren Alltag umplanen müssen. Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen.