In Sachsen-Anhalt bleiben Busse und Bahnen in den kommenden Tagen wegen Warnstreiks teilweise in den Depots. Welche Regionen betroffen sind und was Fahrgäste wissen sollten.

Warnstreiks in Sachsen-Anhalts Nahverkehr - was Fahrgäste wissen müssen

Bereits am 2. Februar wurde der kommunale Nahverkehr in Sachsen-Anhalt teilweise bestreikt. Hier Beschäftigte der Halleschen Verkehrs AG.

Halle/MZ. - Pendlerinnen und Pendler, Eltern mit betreuungsbedürftigen Kindern, Jugendliche auf dem Schulweg – je nach Wohnort in Sachsen-Anhalt werden die kommenden Tage für sie zu einer logistischen Herausforderung werden. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Dienstag in mehreren Regionen im Land Streiks im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Tausende werden ihren Alltag umplanen müssen. Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen.