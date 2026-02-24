Wo ab Donnerstag Warnstreiks im Nahverkehr drohen

In der laufenden Tarifrunde ruft die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks im Nahverkehr Sachsen-Anhalts auf. Wo Busse und Bahnen in den Depots bleiben sollen.

Straßenbahn in Halle. Ab Donnerstag sollen in mehreren Orten in Sachsen-Anhalt Busse und Bahnen in den Depots bleiben. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten kommunaler Verkehrsbetriebe zu Warnstreiks aufgerufen.

Halle/MZ. - Nutzer von Bussen und Bahnen in Halle, Magdeburg, Dessau und im Burgenlandkreis müssen sich vom kommenden Donnerstag an auf Ausfälle und Behinderungen einstellen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der jeweiligen kommunalen Verkehrsbetriebe zu Warnstreiks aufgerufen. Busse und Bahnen sollen laut Verdi im Burgenlandkreis vom Donnerstag bis zum Sonntag stillstehen, in Halle vom Freitag bis zum Sonntag. In Dessau werden die Verkehrsbetriebe am Freitag und am Samstag bestreikt, in Magdeburg von Donnerstag bis Samstag.

Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde unter anderem eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich sowie höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit. Die Arbeitgeber halten das für nicht finanzierbar. Die Gewerkschaft kritisierte, die Gegenseite habe bislang kein Angebot vorgelegt.