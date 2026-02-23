weather regenschauer
  4. Jobs für Verwandte: AfD setzt in Filz-Affäre Kommission ein - und weist jede Kritik an sich zurück

Der Abgeordnete Gordon Köhler soll Verhaltensregeln erarbeiten. Von einer Offenlegung der Verwandten-Anstellung will die Parteispitze nichts wissen.

Von Hagen Eichler 23.02.2026, 17:31
Gordon Köhler
Magdeburg/MZ. - Die AfD in Sachsen-Anhalt hat am Montag eine Kommission eingesetzt, die Empfehlungen für Anstellungsverhältnisse in Abgeordnetenbüros aufstellen soll. Die Partei reagiert damit auf anhaltende Kritik daran, dass AfD-Abgeordnete in zahlreichen Fällen Partner und Verwandte anderer AfD-Politiker angestellt haben.