Der Abgeordnete Gordon Köhler soll Verhaltensregeln erarbeiten. Von einer Offenlegung der Verwandten-Anstellung will die Parteispitze nichts wissen.

AfD setzt in Filz-Affäre Kommission ein - und weist jede Kritik an sich zurück

Magdeburg/MZ. - Die AfD in Sachsen-Anhalt hat am Montag eine Kommission eingesetzt, die Empfehlungen für Anstellungsverhältnisse in Abgeordnetenbüros aufstellen soll. Die Partei reagiert damit auf anhaltende Kritik daran, dass AfD-Abgeordnete in zahlreichen Fällen Partner und Verwandte anderer AfD-Politiker angestellt haben.