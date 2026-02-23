Fast 37.000 Ukrainer suchen in Sachsen-Anhalt Schutz vor Tod und Zerstörung. Warum die Zahlen zuletzt stiegen – und eine schnelle Rückkehr in das angegriffene Land nicht zu erwarten ist.

Vier Jahre Krieg in der Ukraine - fast 37.000 Menschen suchen Schutz in Sachsen-Anhalt

Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) glaubt nicht an eine schnelle Rückkehr vieler Ukraine in das angegriffene Land.

Magdeburg/MZ - Vier Jahre nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine herrscht wenig Hoffnung auf eine baldige Rückkehr Zehntausender Kriegsflüchtlinge in ihre Heimat. „Die instabile Lage in der Ukraine und die anhaltende Brutalität des russischen Angriffskrieges lassen erwarten, dass weiterhin Ukrainerinnen und Ukrainer zur Flucht gezwungen werden“, sagte Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne der MZ. „Sachsen-Anhalt wird weiter Solidarität zeigen“, versicherte die SPD-Politikerin zum Jahrestag der Invasion.