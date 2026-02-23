Der Börde-Landwirt Mathias Michael betreibt in der Westukraine einen Hof. Die Landwirtschaft funktioniert trotz Luftangriffe und Stromausfall. Er berichtet von seinen Erfahrungen.

Ernten im Krieg: Wie Börde-Bauer Michael seinen Hof in der Ukraine weiter betreibt

Landwirt Mathias Michael (rechts) mit einem Mitarbeiter bei der Aussaat von Mais in der Ukraine.

Kelmentsi/Meseberg/MZ. - Die Front ist weit weg, der Krieg ist aber präsent: „Im vergangenen November und Dezember ist zeitweise der Strom für 20 Stunden ausgefallen“, sagt Landwirt Mathias Michael. „Auch die Wasserversorgung ist gestört gewesen.“ Es gebe in der gesamten Ukraine Angriffe der Russen auf die Infrastruktur, sagt der Landwirt aus dem kleinen Bördedorf Meseberg. Michael betreibt in Kelmentsi, im Länderdreieck Ukraine, Moldawien und Rumänien, einen Hof mit 1.500 Hektar Fläche.