Seit Kriegsbeginn fanden mehr als 45.000 Geflüchtete aus der Ukraine Zuflucht in Sachsen-Anhalt. Warum die Zahl der hier lebenden Menschen aus dem Land inzwischen geringer ist.

Am 24. Februar 2026 jährt sich zum vierten Mal der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg auf die Ukraine. (Symbolfoto)

Magdeburg - Seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine sind in Sachsen-Anhalt bisher 45.343 Kriegsflüchtlinge von dort aufgenommen worden. Darunter sind 3.381 Kinder im Kindergarten- und 7.723 Kinder im schulpflichtigen Alter, wie das Innenministerium mitteilte. Am 24. Februar 2026 jährt sich zum vierten Mal der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg auf die Ukraine.

Ende Januar dieses Jahres waren in Sachsen-Anhalt noch 36.035 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Trotz des anhaltenden Kriegs würden die Menschen auch wieder dauerhaft zurückgehen oder in andere Staaten weiterreisen, hieß es.