Das LKA Sachsen hat einen neuen Chef: Dirk Lichtenberger sieht seiner Aufgabe mit Spannung entgegen.

Dresden - Das sächsische Landeskriminalamt (LKA) hat einen neuen Präsidenten: Dirk Lichtenberger hat die Stelle zum 1. Februar von Sonja Penzel übernommen, die nun Inspekteurin der Polizei Sachsen ist. „Nach drei Wochen im Amt kann ich schon sagen, dass mir diese verantwortungsvolle Aufgabe sehr viel Spaß macht und ich mit Spannung auf die zukünftigen Herausforderungen schaue“, sagte Lichtenberger bei der offiziellen Amtseinführung im Dresdner Rathaus.

Zuvor hatte Lichtenberger seit 2022 die Polizeidirektion Zwickau geleitet, von 2018 bis 2022 das Präsidium der Bereitschaftspolizei. Weitere berufliche Stationen führten ihn als Referent in das Innenministerium sowie als Dezernatsleiter in das LKA. Seine polizeiliche Laufbahn hatte er 1990 begonnen.

Schuster: Expertise für sicherheitspolitische Herausforderungen

„Mit Polizeipräsident Dirk Lichtenberger übernimmt einer der Spitzenführungskräfte der sächsischen Polizei die Leitung des Landeskriminalamtes Sachsen“, sagte Innenminister Armin Schuster (CDU). Lichtenberger bringe die notwendige Expertise mit, um die anstehenden Aufgaben in einer Zeit hoher sicherheitspolitischer Herausforderungen konsequent voranzubringen.

Das LKA hat etwa 1.200 Mitarbeiter. Es ist als Zentralstelle für kriminalpolizeiliche Aufgaben und für die vollzugspolizeiliche Prävention im Freistaat zuständig.