Sollen junge, ukrainische Männer in ihr Heimatland zurückkehren, um dort den Wiederaufbau zu unterstützen? Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze sieht es so - viele politische Konkurrenten im Bundesland widersprechen aber.

Sollen junge Ukrainer zurück ins Kriegsland? So diskutieren die Parteien in Sachsen-Anhalt

Rät ukrainischen Männern dazu, jetzt am Wiederaufbau ihres Landes mitzuarbeiten: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze.

Magdeburg/MZ - Die Mehrheit der politischen Parteien in Sachsen-Anhalt hält nichts davon, eine schnelle Rückkehr ukrainischer Männer in ihre Heimat zu fordern. Seit Tagen läuft ein Streit darüber, seit Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) erklärte, arbeitsfähige Ukrainer müssten sich in den Dienst ihres Landes stellen.