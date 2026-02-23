Erst rammte er einen Fahrradständer, dann fuhr er in Schlangenlinien durch den Ort: In Möckern beendete die Polizei am Sonntag die Chaos-Fahrt eines 29-Jährigen. Der Autofahrer saß mit 2,52 Promille am Steuer.

Mit mehr als 2,5 Promille! Autofahrer mit Chaos-Fahrt in Möckern

Mehrere Zeugen hatten die Chaos-Fahrt des 29-Jährigen in Möckern beobachtet und rechtzeitig der Polizei gemeldet.

Möckern. – In Möckern (Jerichower Land) hat ein 29-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 18 Uhr im Upstallweg für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen beobachtet, wie der Mann mit seinem Wagen einen Fahrradständer touchierte und beschädigte.

Anschließend sei er vom Unfallort geflüchtet, mehrfach über Bordsteine gefahren, habe den Motor wiederholt abgewürgt und die Scheibenwischer auf höchster Stufe laufen lassen – obwohl es nicht regnete.

29-Jähriger fuhr völlig betrunken durch Möckern

Laut der Polizei hätten die Beamten den Mann wenig später in der Nähe eines Firmengeländes ausfindig machen können. Bei der Kontrolle sei den Einsatzkräften sofort ein deutlicher Alkoholgeruch aufgefallen. Einen Führerschein habe der 29-Jährige nicht vorzeigen können.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,52 Promille ergeben. Am Auto seien zudem mehrere frische Schäden festgestellt worden. Die Polizei habe den Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet.

Zum Vergleich: Ab 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntauglich. Bei einem Wert über 3,5 Promille besteht Lebensgefahr. Ab einem Blutalkoholwert von 4 Promille drohen dem Betroffenen Atemstillstand, Koma und Tod.

Gegen den Mann seien Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden.