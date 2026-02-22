Asylbewerberleistungsgesetz statt Bürgergeld für Flüchtlinge aus der Ukraine - das sieht ein neues Bundesgesetz vor, das noch nicht beschlossen ist. Würde es Mansfeld-Südharz entlasten? Und wie viele Ukrainer arbeiten hier eigentlich?

Ukrainer sollen wieder Asylbewerber sein - was bringt das in Mansfeld-Südharz?

Sangerhausen/MZ. - Ukrainer, die ab dem 1. April 2025 nach Deutschland gekommen sind, sollen nicht mehr automatisch Bürgergeld bekommen, sondern Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - so, wie es bis Mai 2022 der Fall gewesen ist. Der Entwurf des entsprechenden Gesetzes ist im Januar in den Bundestag eingebracht worden. Am Montag ist dazu die Anhörung von Sachverständigen geplant.