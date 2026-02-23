Literatur und Widerstand: Vor 100 Jahren wurde der Schriftsteller Erich Loest geboren. Sein Leipziger Kollege Clemens Meyer erklärt, was ihn bis heute interessant macht.

HALLE/MZ. - Zeitgeschichte war für Erich Loest Geschichte, „die noch qualmt“. Eine Vergangenheit, die glüht, solange sie nicht vollständig sichtbar ist. Und um Erich Loest herum, den sächsischen Schriftsteller, der von 1957 bis 1964 als politischer Häftling im Zuchthaus Bautzen saß, glühte viel. Und ab und an brannte die Luft.