Affäre um Vetternwirtschaft Wer ist bei wem beschäftigt? - So sieht das Job-Netzwerk der AfD in Sachsen-Anhalt aus (mit Grafik)

Sachsen-Anhalts AfD wird von einer Vetternwirtschaft-Affäre erschüttert. Seit Jahren stellen Abgeordnete Verwandte von Kollegen ein, einige Politikerfamilien profitieren besonders stark. Die MZ zeigt das bisher bekannte Netzwerk der Überkreuz-Jobs (mit Grafik).

Von Jan Schumann und Hagen Eichler Aktualisiert: 17.02.2026, 10:48
Sie sind Teil des Netzwerks: AfD-Landeschef Martin Reichardt und Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (rechts).
Sie sind Teil des Netzwerks: AfD-Landeschef Martin Reichardt und Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (rechts). (Foto: picture alliance/dpa | Heiko Rebsch)

Magdeburg/MZ - Es geht um Jobs für Verwandte und viel Steuergeld: Seit Tagen kommen immer mehr Fälle ans Licht, in denen AfD-Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt Familienmitglieder von Parteikollegen angestellt haben.