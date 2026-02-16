Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige Kein TikTok für Kinder? Wie Politikerinnen und Bildungsakteure in Sachsen-Anhalt auf den SPD-Vorschlag reagieren

Die SPD fordert, dass unter 14-Jährige nicht mehr auf Sozialen Medien wie Instagram oder TikTok aktiv sein dürfen. Landessozialministerin Petra Grimm-Benne und Landesjustizministerin Franziska Weidinger begrüßen den Vorschlag. Sie plädieren aber wie auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vor allem für mehr Medienkompetenz.