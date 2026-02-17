Noch immer müssen in Sachsen-Anhalt Zugstrecken gesperrt werden, weil tragende Bauteile im Gleis instabil sind. Warum die Bahn mit Reparaturen kaum hinterherkommt.

1,9 Millionen Schwellen in den Gleisen in Mitteldeutschland sind so instabil, dass sie aus Sicherheitsgründen ausgewechselt werden müssen.

Halle/MZ. - Instabile Bahnschwellen bremsen weiterhin den Zugverkehr in Sachsen-Anhalt aus – ein Ende ist nicht in Sicht. Auch mehr als drei Jahre nach dem Start eines bundesweiten Bauprogramms zum Austausch der maroden Bauteile will sich die Bahn nicht festlegen, wann die Arbeiten abgeschlossen sein könnten. Als Folge der Arbeiten müssen im Land immer wieder Strecken gesperrt und Züge durch Busse ersetzt werden.