Der Winter ist wieder in Sachsen-Anhalt eingekehrt. Am Dienstag fällt vor allem Schnee und Schneeregen. Autofahrer müssen sich auf glatte Straßen einstellen.

Trüber Dienstag: Mix aus Schnee und Regen sorgt für glatte Straßen – Später eisige Temperaturen

Die Plusgrade gehören wieder der Vergangenheit an: Diese Woche startet mit Schneefall und glatten Straßen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein Tiefdruckgebiet bringt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) feuchte Luft nach Sachsen-Anhalt. Daher ist zum Wochenbeginn vielerorts mit Schneefall, Regen und glatten Straßen zu rechnen.

Glatte Straßen durch Schneefall und gefrierenden Regen am Dienstag

Der Himmel klart am Dienstag, dem 17. Februar, nicht auf. Laut DWD kommt es vor allem am Vormittag zu leichtem Schneefall und Schneeregen. Später regnet es. Es kann glatt auf den Straßen werden. Das Thermometer klettert tagsüber auf bis zu 5 Grad.

Schneefall und wolkenverhangenen Himmel gibt es auch in der Nacht zu Mittwoch, dem 18. Februar. Im Süden regnet es weiter. Die Temperaturen gehen auf bis zu -3 Grad zurück, im Harz bis zu -5 Grad.

Schneefall in Sachsen-Anhalt hält auch zur Wochenmitte an

Auch am Mittwoch, dem 18. Februar, lockert sich die Wolkendecke am Morgen nicht auf. Der Schnee zieht in Richtung Süden, danach wandern auch die Wolken ab. Bei Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad weht ein mäßiger West- bis Nordwestwind.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 19. Februar, sinken die Temperaturen auf bis zu -9 Grad. Örtlich kann es laut DWD Schneeschauer geben.

Eisige Temperaturen in der Nacht zum Freitag

Am Donnerstag, dem 19. Februar, bleibt es bei Temperaturen zwischen -2 und 1 Grad überwiegend trocken.

In der Nacht zu Freitag, dem 20. Februar, wird es bei Temperaturen bis -9 Grad sehr kalt. Es soll jedoch niederschlagsfrei bleiben.

Rutschiger Start ins Wochenende in Sachsen-Anhalt

Laut dem DWD wird es am Freitag, dem 20. Februar, heiter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und 2 Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 21. Februar, ziehen von Westen her dichte Wolken auf. In den Morgenstunden kann es schneien. Glatte Straßen sind bei Temperaturen bis -6 Grad nicht ausgeschlossen.