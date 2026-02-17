In Klötze ist ein junger Mann auf dem Heimweg von bislang unbekannten Tätern zusammengeschlagen worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

25-Jähriger auf offener Straße in Klötze verprügelt und verletzt liegengelassen

In Klötze ist ein junger Mann auf dem Heimweg verprügelt worden.

Klötze. – Am Sonntagabend hat ein Anwohner einen verletzten Mann (25) auf dem Gehweg in der Breiten Straße in Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) entdeckt, teilt die Polizei mit.

Der 25-Jährige wies mehrere Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht auf. Er sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.

Junger Mann in Klötze verprügelt

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Mann auf dem Heimweg von einer Veranstaltung von mehreren unbekannten Personen geschlagen und getreten worden.

Die Tat soll sich am 15. Februar zwischen 19 und 20.30 Uhr ereignet haben. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Hinweise nimmt die Polizei Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/8480 entgegen.