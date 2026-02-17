Dank der AKTIN-Plattform werden wertvolle Infos aus deutschen Notaufnahmen gesammelt. Ein Teil der Fäden dafür läuft an der Universitätsmedizin Magdeburg zusammen. Wie das bereits aktuell Patienten und Kliniken hilft - und warum künftig das Klima eine Rolle spielt.

Patienten als Datenspender: Wie man Grippewellen erfasst und Deutschland für Herzinfarkt-Wetter wappnet

Die Zentrale Notaufnahme am Universitätsklinikum Magdeburg zählt zu den Einrichtungen, die für die AKTIN-Plattform Daten liefern.

Magdeburg/Halle/MZ. - Wenn Deutschland wie jetzt im Winter mal wieder heftig schnieft und hustet, dann steigt auch die „Fieberkurve“ beim Roland-Koch-Institut. Auf der RKI-Website kann man tagesaktuell abrufen, wie viele Menschen mit grippeähnlichen Erkrankungen in die Notaufnahmen von Kliniken kommen. Welches smarte System das überhaupt erst möglich macht - und wie es künftig bei Herzinfarkt-Wetter helfen soll.