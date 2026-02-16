weather schneeregen
  4. Druck erhöht sich: AfD-Bundesspitze will den Kronzeugen für Vetternwirtschaft ausschließen

Jan Wenzel Schmidt, Ex-Generalsekretär der AfD Sachsen-Anhalt, brachte die Verwandtenaffäre ins Rollen. Jetzt will ihn der Bundesvorstand aus der Partei werfen - weil Schmidt selbst undurchsichtige Geschäfte getätigt haben soll.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 16.02.2026, 19:20
Jan Wenzel Schmidt war bis 2025 eine zentrale Figur der AfD Sachsen-Anhalt. (Foto: picture alliance/dpa)

Magdeburg/MZ - Der früher einflussreiche sachsen-anhaltische AfD-Politiker Jan Wenzel Schmidt soll nach dem Willen der Parteispitze in Berlin aus der AfD entfernt werden. Der Bundesvorstand beschloss am Montag, einem vom Landesvorstand Sachsen-Anhalt angestoßenen Ausschlussverfahren als Antragsteller beizutreten.