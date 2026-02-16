Jan Wenzel Schmidt, Ex-Generalsekretär der AfD Sachsen-Anhalt, brachte die Verwandtenaffäre ins Rollen. Jetzt will ihn der Bundesvorstand aus der Partei werfen - weil Schmidt selbst undurchsichtige Geschäfte getätigt haben soll.

AfD-Bundesspitze will den Kronzeugen für Vetternwirtschaft ausschließen

Jan Wenzel Schmidt war bis 2025 eine zentrale Figur der AfD Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/MZ - Der früher einflussreiche sachsen-anhaltische AfD-Politiker Jan Wenzel Schmidt soll nach dem Willen der Parteispitze in Berlin aus der AfD entfernt werden. Der Bundesvorstand beschloss am Montag, einem vom Landesvorstand Sachsen-Anhalt angestoßenen Ausschlussverfahren als Antragsteller beizutreten.