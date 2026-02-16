Der Kinderwagen-Hersteller aus Sachsen-Anhalt ist insolvent. Zekiwa leidet auch unter geringer Geburtenrate in Deutschland. Wie das Unternehmen laut Geschäftsführung aus der Krise kommen soll.

Kinderwagen-Hersteller Zekiwa ist insolvent - Wie es weitergehen soll

Mit alten Kinderwagenmodellen trifft sich der Zikewa-Fanclub regelmäßig in Zeitz. Die Marke ist zumindest in Ostdeutschland noch sehr bekannt.

Zeitz/MZ. - In der DDR hat es kaum ein Kind gegeben, das nicht in einem Zekiwa-Kinderwagen aus Zeitz (Burgenlandkreis) lag. Im Deutschen Kinderwagenmuseum im Schloss Moritzburg wird die spannende Geschichte des Kinderwagenbaus in Zeitz gezeigt – regelmäßig gibt es auch Fanclubtreffen. Die Nachfolgefirma Zekiwa GmbH aus der Nachbargemeinde Kretzschau gelang es zuletzt aber nicht mehr, mit der Traditionsmarke zu wachsen. Anfang Februar meldete das Unternehmen Insolvenz an, teilte Zekiwa am Montag auf MZ-Anfrage mit.