Zum Jahreswechsel hat der Zoo Leipzig erneut die Eintrittspreise angehoben. Wieviel Besucher künftig für Tagestickets und Jahreskarten bezahlen müssen.

Leipzig/Zoo – Auch 2026 hebt der Zoo Leipzig erneut die Preise an. Bereits seit dem 1. Januar gelten die neuen Preise für Jahreskarten. Mit der Eröffnung von Feuerland sollen auch die Tageskarten teurer werden.

Zoo Leipzig: Jahreskarten werden teurer, Tagestickets sollen folgen

Seit dem 1. Januar 2026 kosten die Jahreskarten für Erwachsene 97 Euro (zuvor 90 Euro), für Kinder 64 Euro (zuvor 58 Euro) und Familien 250 Euro (zuvor 235 Euro).

Mit der Eröffnung von Feuerland sollen auch die Preise der Tagestickets angepasst werden. An der Tageskasse bezahlen Erwachsene dann 26 Euro (bisher 23 Euro), für Kinder kostet die Karte dann 17 Euro (zuvor 15 Euro) und für Familien 69 Euro (zuvor 8 Euro). Bereits im vergangenen Jahr hatte der Zoo die Preise angehoben.

Für Ermäßigungsberechtigte sowie Inhaber des Leipzig-Passes und des Ferienpasses gibt es weiterhin rabattierte Preise. Auch die Abendkarten bleiben günstiger. Zu speziellen Aktionen wie dem Kindertag oder dem K!DZ-Riesenkinderfest und Halloween will der Zoo Kindern weiterhin freien Eintritt ermöglichen.

Zoo Leipzig plant große Investitionen

"Preisanpassungen sind leider unumgänglich und gehören zur wirtschaftlichen Entwicklung in allen Bereichen des Lebens und Unternehmen dazu, um Kosten zu decken und im Markt zu bestehen", so Zoodirektor Prof. Jörg Junhold. Und weiter: "Wir haben verantwortungsvoll für Mitarbeiter, Tiere und Gäste abgewogen und notwendige Anpassungen vorgenommen."

Für 2026 plant der Zoo insgesamt 18 Millionen Euro zu investieren. Im Frühjahr soll mit der Eröffnung begehbarer Großvolieren für Aras und Loris ein neues Kapitel in der Vogelhaltung des Zoos beginnen. Dadurch können Zuschauer künftig den Flugraum besser erleben. Zudem plane man die Erlebniswelt Feuerland mit Seelöwen und Pinguinen im Jahresverlauf zu eröffnen.