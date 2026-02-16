Seit zwei Wochen stecken sich immer mehr Menschen mit Influenza an. Teils ist der Schutz durch Impfungen schwächer. Ist die neue Subvariante „Sublade K“ der Grippetreiber?

Die Zahl der gemeldeten Fälle steigt in Sachsen-Anhalt stark an.

Halle/MZ. - Die Grippewelle hat Sachsen-Anhalt voll erfasst. Bereits 31 Menschen sind in der laufenden Saison an einer Influenza gestorben. Das geht aus Zahlen des Landesamtes für Verbraucherschutz hervor. Die Zahl der gemeldeten Fälle ist seit Ende Januar auf fast das Doppelte gestiegen.