Nach dem Besucherrekord im vergangenen Jahr wird die Leipziger Buchmesse auch 2026 wieder zehntausende Literaturfans anlocken. Hier gibt es die wichtigsten Informationen zu Programm, Tickets und Anreise.

Erste Details zur Leipziger Buchmesse 2026 stehen fest: Was Besucher wissen müssen

Die Leipziger Buchmesse findet vom 19. bis 22. März 2026 auf dem Messegelände der sächsischen Stadt statt.

Leipzig. – Sie gehört zu den kulturellen Höhepunkten in Mitteldeutschland: die Leipziger Buchmesse. Zehntausende Menschen strömen alljährlich an vier Tagen im März auf das Messegelände.

Nachdem es im vergangenen Jahr vor allem am Messe-Samstag lange Wartezeiten am Einlass gab, präsentieren die Veranstalter 2026 ein überarbeitetes Einlasskonzept. Auch bei den Tickets gibt es Neuerungen.

Hier werden alle wichtigen Fragen rund um die Buchmesse beantwortet:

Wann findet die Buchmesse in Leipzig 2026 statt?

Die Leipziger Buchmesse findet vom 19. bis 22. März 2026 statt. Sie ist an allen Messetagen von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Sie gilt neben der Frankfurter Buchmesse als wichtigster Treff für die Buch- und Medienbranche und soll Leserinnen und Autorinnen, Verlage und Medien miteinander verbinden.

Parallel zur Leipziger Buchmesse finden auf dem Messegelände auch die Manga Comic Con sowie an zahlreichen Orten in Leipzig das Lesefestival "Leipzig liest" statt.

Welche Autoren kommen zur Buchmesse Leipzig und zum Lesefestival "Leipzig liest"?

Das Programm für die Leipziger Buchmesse wird am 19. Februar veröffentlicht. Dann wird auch bekannt gegeben, welche Stars der Literaturszene zu Lesungen, Interviews oder Autogrammstunden auf die Messe kommen.

Für das Festival "Leipzig liest" sind bereits einige prominente Namen bekannt. Unter anderem sind Veranstaltungen mit Reality-Star Daniela Katzenberger, Feministin Alice Schwarzer und Comedian Lutz van der Horst geplant. Auch die Autoren Aurel Mertz, Heinz Strunk, Paul Maar und Ursula Poznanski sind mit von der Partie.

Was kostet der Eintritt zur Leipziger Buchmesse?

2026 sind die Tickets für die Leipziger Buchmesse erstmals tagesgebunden. Besucher müssen sich also schon beim Kauf entscheiden, an welchem Tag sie die Messe besuchen wollen. Zudem gibt es Dauerkarten, die für alle vier Tage gelten.

Für die Tagestickets am Donnerstag, Freitag und Sonntag zahlen Besucher im Vorverkauf bis 18. März 27 Euro, ermäßigt 22,50 Euro. Für den Samstag kosten die Tickets im Vorverkauf 33 Euro, ermäßigt 28,50 Euro. Ab dem ersten Messetag werden die Tickets ein bis zwei Euro teurer.

Wer die Buchmesse erst am Nachmittag besuchen möchte, kann eine Eintrittskarte für den Nachmittag kaufen. Sie gilt in diesem Jahr erstmalig bereits ab 14 Uhr (in den Vorjahren ab 15 Uhr) und kostet je nach Besuchstag im Vorverkauf zwischen 18,50 und 22,50 Euro.

Bis 18. Februar bietet die Buchmesse noch sogenannte Early-Bird-Tickets an, sie sind etwas preiswerter.

Wie sollen 2026 lange Warteschlangen am Eingang vermieden werden?

Nachdem es 2025 massive Kritik von Besuchern gab, dass der Einlass besonders am Samstag zu chaotisch gewesen sei und zu lange gedauert habe, hat die Leipziger Buchmesse ihr Einlasskonzept überarbeitet.

2025 staute es sich besonders am Samstag am Einlass zur Leipziger Buchmesse. Einige Besucher kritisierten danach, dass sie Lesungen verpasst hätten, weil sie zu lange warten mussten. Foto: Imago/Grube

Unter anderem soll es im Außenbereich mehr Wegweiser geben und für die Glashallen sowie Halle 1 auch abgegrenzte Zugangsbereiche. Zudem werden zwei zusätzliche Eingänge für Aussteller eingerichtet.

Auch dass die Tickets nun tagesgebunden sind und die Eintrittskarten für den Nachmittag bereits ab 14 Uhr gelten, soll dazu beitragen, dass die Schlangen am Morgen nicht zu lang werden.

Wie kommen Besucher zur Leipziger Buchmesse?

Wer mit dem Auto anreist, erreicht die Leipziger Messe direkt über die Autobahn 14 oder die Bundesstraße 2. Die jeweilige Abfahrt heißt Messegelände. Die Parkgebühr beträgt pro Auto zehn Euro für einen Tag. Im vergangenen Jahr kam es wegen des hohen Besucherandrangs insbesondere am Samstag zu langen Wartezeiten mit dem Pkw.

Deshalb ist die Anreise mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln ratsam. Wer aus Richtung Sachsen-Anhalt kommt, kann ab Halle die S-Bahn 5/5X nehmen, die direkt am Messegelände hält. Ab Leipzig fahren unter anderem die S-Bahn 5/5x sowie die Straßenbahnlinie 16 zum Messegelände.

Laut Bahn sind zusätzliche Fahrten der S-Bahn-Linien zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Leipzig Messe geplant. Auch die Leipziger Verkehrsbetriebe setzen an den Messetagen zusätzliche Straßenbahnen ein.

Was ist neu auf der Leipziger Buchmesse 2026?

Statt auf ein Gastland setzt die Leipziger Buchmesse in diesem Jahr auf ein Fokusthema. Das Motto 2026 lautet "Donau – Unter Strom und zwischen Welten". Was den Donauraum literarisch, historisch, gesellschaftlich und politisch beschäftigt, soll in Buchpräsentationen, Gesprächen und Debatten erörtert werden.