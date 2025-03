Stars und Literatur auf der Messe Leipzig „So voll waren wir noch nie“ - Leipziger Buchmesse mit neuen Rekorden

Die Leipziger Buchmesse am Limit: Hape Kerkeling ist in Leipzig auf dem Adels-Trip, Peter-Michael Diestel verkündet den Tod der Großparteien und Annett Gröschner stößt an Recherche-Grenzen.