Gardelegen. - Am Samstag hat sich am frühen Morgen auf der K1101 zwischen Gardelegen und Letzlingen ein Auto überschlagen, so die Polizei.

Der 33 Jahre alte Fahrer habe gegen 4.40 Uhr einem Reh ausweichen wollen und habe in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach Informationen der Polizei kam das Auto von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf einem Feld liegen.

Der Mann sei bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizeiangaben musste das Auto abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Das Reh blieb unverletzt.