Leipzig - Von Daniela Katzenberger über Heinz Strunk bis Alice Schwarzer: Zur Leipziger Buchmesse präsentieren sich Autorinnen und Autoren in rund 2.000 Veranstaltungen beim Lesefestival „Leipzig liest“ vom 19. bis 22. März, wie die Leipziger Buchmesse mitteilte. Unter der Motto „Wo Geschichten uns verbinden“ wird an mehr als 300 Leseorten ein literarischer Blick auf das Leben aus vielen verschiedenen Perspektiven beleuchtet.

Das Programm der Leipziger Buchmesse 2026 und von „Leipzig liest“ sprühe vor Humor und Spannung, sorge für bebende Herzen und gruselige Schauer und stelle sich den gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart, hieß es weiter. Viele Highlights, Namen und Termine stünden bereits fest, veröffentlicht wird das Programm mit allen Autorinnen und Autoren online am 19. Februar.