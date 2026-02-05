Hannover - Niedersachsens Landwirte blicken auf eine erfolgreiche Zuckerrübenernte zurück. Rübenertrag pro Hektar und der Zuckergehalt der Rüben hätten deutlich über dem fünfjährigen Durchschnitt gelegen, teilte der Landesbauernverband Landvolk Niedersachsen zum Abschluss der Ernte mit. Die Kampagne, wie die Erntesaison in der Branche heißt, sei insgesamt reibungslos verlaufen und von guten Witterungsbedingungen geprägt gewesen.

Der vorläufige durchschnittliche Rübenertrag habe bei 82,4 Tonnen pro Hektar gelegen, der Zuckergehalt bei 18,3 Prozent. Das führe zu einem hohen Zuckerertrag von 15,4 Tonnen pro Hektar. „Die Freude über die sehr gute Zuckerrübenernte wird getrübt durch die anhaltend schlechten Preise für Zucker“, sagte Heinrich-Hubertus Helmke, Geschäftsführer des Dachverbandes Norddeutscher Zuckerrübenanbauer (DNZ). „Das werden auch wir Rübenanbauer zu spüren bekommen.“

Durch den hohen Zuckergehalt könnten die niedersächsischen Rübenbauern für die zurückliegende Ernte aber noch mit auskömmlichen Preisen rechnen, sagte Helmke. Für die kommende Saison werden aufgrund der aktuell schlechten Marktlage jedoch weitere Preiseinschnitte erwartet.

Die Lage am Zuckermarkt ist laut DNZ angespannt. „Zuckerpreise befinden sich auf einem niedrigen Niveau, vergleichbar mit dem Jahr 2018, während die Erzeugungskosten unter anderem durch gestiegene Energie- und Düngemittelpreise deutlich zugenommen haben“, sagte Helmke. Damit stehe die Wirtschaftlichkeit des Zuckerrübenanbaus zunehmend unter Druck.