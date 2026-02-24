Eil
Nach erfolgreicher Revision CDU‑Politiker Gürth erneut vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen
Nach einem umstrittenen Tweet musste sich Detlef Gürth erneut vor dem Amtsgericht Aschersleben verantworten. Der Richter sah keine strafbare Volksverhetzung – die Staatsanwaltschaft prüft weitere Schritte.
Aktualisiert: 24.02.2026, 13:09
Ascherslbene/MZ. - Der CDU‑Landtagsabgeordnete Detlef Gürth ist erneut vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden. Vor dem Amtsgericht Aschersleben zeigte sich der 64‑Jährige am Dienstag sichtlich betroffen und sagte: „Ich fühle mich sehr angefasst und ehrverletzt.“