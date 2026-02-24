Nach einem umstrittenen Tweet musste sich Detlef Gürth erneut vor dem Amtsgericht Aschersleben verantworten. Der Richter sah keine strafbare Volksverhetzung – die Staatsanwaltschaft prüft weitere Schritte.

CDU‑Politiker Gürth erneut vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen

Detlef Gürth mit seinem Anwalt Philipp Gehrmann am Dienstag vor dem Amtsgericht Aschersleben

Ascherslbene/MZ. - Der CDU‑Landtagsabgeordnete Detlef Gürth ist erneut vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden. Vor dem Amtsgericht Aschersleben zeigte sich der 64‑Jährige am Dienstag sichtlich betroffen und sagte: „Ich fühle mich sehr angefasst und ehrverletzt.“