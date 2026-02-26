weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Bauprojekt in Wittenberg: Neue Mietwohnungen am Stadthafen in Planung

Bauprojekt in Wittenberg Neubau an der Elbe geplant: Mit welchen Mieten und Kosten kalkuliert wird

Das Projekt Stadthafen in Wittenberg wird ergänzt. Entstehen soll ein Mehrfamilienhaus mit 26 Mietwohnungen. Was genau vorgesehen ist und wie die Kalkulation aussieht.

Von Marcel Duclaud Aktualisiert: 26.02.2026, 10:03
Hier hat einst der große Getreidespeicher gestanden, jetzt soll ein Mehrfamilienhaus in bester Lage entstehen.
Hier hat einst der große Getreidespeicher gestanden, jetzt soll ein Mehrfamilienhaus in bester Lage entstehen. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Dass Mehrfamilienhäuser in der Region neu gebaut werden, ist selten geworden. In Kürze soll sich das ändern. Zumindest ein Projekt ist geplant: und zwar in bester Lage, mit Blick aufs Wasser, nicht weit entfernt von der Wittenberger Altstadt.