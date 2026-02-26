Das Projekt Stadthafen in Wittenberg wird ergänzt. Entstehen soll ein Mehrfamilienhaus mit 26 Mietwohnungen. Was genau vorgesehen ist und wie die Kalkulation aussieht.

Neubau an der Elbe geplant: Mit welchen Mieten und Kosten kalkuliert wird

Hier hat einst der große Getreidespeicher gestanden, jetzt soll ein Mehrfamilienhaus in bester Lage entstehen.

Wittenberg/MZ. - Dass Mehrfamilienhäuser in der Region neu gebaut werden, ist selten geworden. In Kürze soll sich das ändern. Zumindest ein Projekt ist geplant: und zwar in bester Lage, mit Blick aufs Wasser, nicht weit entfernt von der Wittenberger Altstadt.