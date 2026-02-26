News im Blog: Der Tag im Ticker Heute in Halle am 26. Februar 2026: Blaulicht-Fahrt: Polizist begegnet Opfer +++ Ein Abfall-Abc für Halle +++ Verliert der HFC seinen Sportchef?
Im Prozess um die fatalen Folgen einer Blaulicht-Fahrt ist ein Polizist vor dem Amtsgericht dem Opfer des Unfalls begegnet, die Stadtwirtschaft erklärt, wo der Müll richtig landet, der Vertrag von Sportchef Daniel Meyer beim HFC läuft aus: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 26. Februar 2026, in Halle wichtig ist.
Das ist heute neu am Donnerstag in Halle:
7.05 Uhr – Entscheidung über Sondervermögen vertagt
Die Verwendung des Infrastruktur-Sondervermögens der Bundesregierung sorgt in Halle weiter für Diskussionen. Eine Entscheidung hat der Stadtrat am Mittwoch vertagt.
Wohin mit all dem Geld? Stadtrat Halle vertagt Entscheidung zu Sondervermögen
6.37 Uhr – Entlastung für Clubbetreiber in Halle
Lange wurde über die Reform der Vergnügungssteuer in Halle diskutiert. Nun hat der Stadtrat die Neufassung beschlossen. Was das für die Clubs und die Spielhallen bedeutet.
Erleichterung bei Clubbetreibern in Halle: Neue Satzung der Vergnügungssteuer beschlossen
Lesen Sie heute von Isabell Sparfeld: Gute Nachrichten in Halle für freie Träger, Clubbetreiber und Möbel Kraft-Fans
6.24 Uhr – Verliert der HFC Sportchef Meyer?
Die Zukunft von Daniel Meyer ist aufgrund seines auslaufenden Vertrages offen. Dabei soll er eine Aufstiegsmannschaft bauen. Wie geht es mit dem Sportchef weiter?
Vertrag läuft aus: Verliert der Hallesche FC Sportchef Daniel Meyer?
Vorgeschmack auf ein besonderes Fußball-Wochenende: Nach zwei Siegen im Februar startet der März für den Halleschen FC mit dem Derby bei Chemie Leipzig. Wir zeigen das Spiel am Sonntag im Livestream.
6.12 Uhr – Abfall-Abc: Wo landet der Müll richtig?
Immer wieder landet auch in Halle Müll im falschen Behälter. Oft aus Unkenntnis, sagt Stadtwirtschaftschef Peter Günther. Nun läuft eine Informationskampagne. Wie sich die Hallenser daran beteiligen können.
Was muss in welche Tonne? Stadtwirtschaft ruft Hallenser zu Mitarbeit an Abfall-Abc auf
5.58 Uhr – Blaulicht-Fahrt: Polizist und Opfer begegnen sich vor Gericht
Bei einer Blaulichtfahrt eines Polizeiwagens kommt es zu einem Zusammenstoß auf der Merseburger Straße. Was ein junger Afghane, der dabei ein Bein verliert, dazu vor Gericht sagt.
Opfer und Polizist treffen sich vor Gericht - Welches milde Urteil ergeht
