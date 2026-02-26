Im Prozess um die fatalen Folgen einer Blaulicht-Fahrt ist ein Polizist vor dem Amtsgericht dem Opfer des Unfalls begegnet, die Stadtwirtschaft erklärt, wo der Müll richtig landet, der Vertrag von Sportchef Daniel Meyer beim HFC läuft aus: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 26. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 26. Februar 2026: Blaulicht-Fahrt: Polizist begegnet Opfer +++ Ein Abfall-Abc für Halle +++ Verliert der HFC seinen Sportchef?

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was passiert heute am Mittwoch, 25. Februar, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff? Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 25. Februar. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist heute neu am Donnerstag in Halle:

7.05 Uhr – Entscheidung über Sondervermögen vertagt

Die Verwendung des Infrastruktur-Sondervermögens der Bundesregierung sorgt in Halle weiter für Diskussionen. Eine Entscheidung hat der Stadtrat am Mittwoch vertagt.

Wohin mit all dem Geld? Stadtrat Halle vertagt Entscheidung zu Sondervermögen

Der hallesche Stadtrat tagt im Festsaal des Stadthauses. (Foto: Jonas Nayda)

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

6.37 Uhr – Entlastung für Clubbetreiber in Halle

Lange wurde über die Reform der Vergnügungssteuer in Halle diskutiert. Nun hat der Stadtrat die Neufassung beschlossen. Was das für die Clubs und die Spielhallen bedeutet.

Erleichterung bei Clubbetreibern in Halle: Neue Satzung der Vergnügungssteuer beschlossen

Eine Entlastung wurde für die Clubbetreiber in Halle im Stadtrat beschlossen. (Archivfoto: Max Hunger)

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

Lesen Sie heute von Isabell Sparfeld: Gute Nachrichten in Halle für freie Träger, Clubbetreiber und Möbel Kraft-Fans

6.24 Uhr – Verliert der HFC Sportchef Meyer?

Die Zukunft von Daniel Meyer ist aufgrund seines auslaufenden Vertrages offen. Dabei soll er eine Aufstiegsmannschaft bauen. Wie geht es mit dem Sportchef weiter?

Vertrag läuft aus: Verliert der Hallesche FC Sportchef Daniel Meyer?

Bleibt Daniel Meyer Sportchef des HFC? Sein Vertrag läuft im Sommer aus. (Foto: Imago/Köhn)

Vorgeschmack auf ein besonderes Fußball-Wochenende: Nach zwei Siegen im Februar startet der März für den Halleschen FC mit dem Derby bei Chemie Leipzig. Wir zeigen das Spiel am Sonntag im Livestream.

6.12 Uhr – Abfall-Abc: Wo landet der Müll richtig?

Immer wieder landet auch in Halle Müll im falschen Behälter. Oft aus Unkenntnis, sagt Stadtwirtschaftschef Peter Günther. Nun läuft eine Informationskampagne. Wie sich die Hallenser daran beteiligen können.

Was muss in welche Tonne? Stadtwirtschaft ruft Hallenser zu Mitarbeit an Abfall-Abc auf

Fahren in ganz Halle Abfall ab: Entsorgungsautos aus der Flotte der Stadtwirtschaft (Archivfoto: Silvio Kison)

5.58 Uhr – Blaulicht-Fahrt: Polizist und Opfer begegnen sich vor Gericht

Bei einer Blaulichtfahrt eines Polizeiwagens kommt es zu einem Zusammenstoß auf der Merseburger Straße. Was ein junger Afghane, der dabei ein Bein verliert, dazu vor Gericht sagt.

Opfer und Polizist treffen sich vor Gericht - Welches milde Urteil ergeht

In der Verhandlungspause unterhalten sich der Polizist und der junge Afghane mit Hilfe einer Dolmetscherin. Der Polizist hatte den damals 18-Jährigen nach dem Unfall auch ein Mal im Krankenhaus besucht. (Foto: Undine Freyberg)

Newsletter und Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.