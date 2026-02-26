Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) hat auf einer großen Demo der freien Träger, die um ihre Zukunft bangten, den Befreiungsschlag verkündet. Endlich hat das Zittern ein Ende - zumindest bis Juni. Die Stadt habe eine vorübergehende Lösung für die Kinder- und Jugendhilfe gefunden. Harte Kritik und scharfe Worte zum Auftritt von Vogt überschattet die Freude bei einigen Stadträten. Was dahintersteckt, lesen Sie hier.

Die Stadtratssitzung hat nicht nur für Erleichterung bei den freien Trägern gesorgt. Auch für die Clubbetreiber in Halle gab es gute Neuigkeiten. Die Reform der Vergnügungssteuer wurde nach monatelanger Diskussion beschlossen. Mit der Entscheidung sind nicht alle Stadträte zufrieden. Woran sich allen voran die CDU-Fraktion bei der Neufassung stört, erfahren Sie hier.

Überraschende Nachrichten sind von Möbel Kraft zu hören. Wie es scheint, wird das Möbelhaus in Halle-Peißen nun doch wieder öffnen. Einen Umbau soll es auch nicht wirklich geben, obwohl das Geschäft seit dem Wochenende geschlossen ist. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat mit dem Höffner-Chef Kurt Krieger darüber gesprochen, warum sich die Pläne geändert haben und wann Möbel Kraft eröffnet. Den ganzen Artikel finden Sie hier.

