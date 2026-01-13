Ende März ist Schluss für Möbel Kraft in Halle-Peißen. Nun äußert sich Inhaber Kurt Krieger detailliert zur Zukunft des Standorts. Was das für Mitarbeiter bedeutet und welche Rolle sein Sohn spielt.

Halle (Saale)/MZ. - Dienstagmorgen herrscht eine Stunde vor Öffnung von Möbel Kraft in Halle-Peißen die Ruhe vor dem Sturm. Mitarbeiter wuseln durch das Möbelhaus, das nach wie vor mit satten Rabatten lockt. Ende März ist Schluss, das hatte zuletzt für einen Ansturm und lange Wartezeiten gesorgt. Nun meldet sich Höffner-Chef Kurt Krieger - Kraft gehört zu seinem Imperium - gegenüber der MZ erneut zu Wort: „Wir werden hier ein Referenzhaus für unser Unternehmen schaffen, das es so in Deutschland noch nicht gibt.“