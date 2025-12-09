Schließung im neuen Jahr Ein bitteres Ende kündigt sich an: Möbel Kraft in Halle-Peißen macht zu
Möbel Kraft soll in Halle-Peißen schließen und das sogar ziemlich schnell. Was wirklich dahintersteckt, was das für die Mitarbeiter bedeutet und zu welchem erstaunlichen Anlass die meisten von ihnen davon erfahren haben.
Aktualisiert: 09.12.2025, 19:58
Halle (Saale)/Peißen/MZ. - Für die Belegschaft des Möbelhauses Möbel Kraft in Halle-Peißen kam die Nachricht einem schweren Schlag gleich. Nach MZ-Informationen soll der traditionsreiche Standort spätestens im März 2026 schließen.