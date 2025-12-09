weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Möbelhaus-Schließung: Abverkauf bei Möbel Kraft in Halle-Peißen

Schließung im neuen Jahr Ein bitteres Ende kündigt sich an: Möbel Kraft in Halle-Peißen macht zu

Möbel Kraft soll in Halle-Peißen schließen und das sogar ziemlich schnell. Was wirklich dahintersteckt, was das für die Mitarbeiter bedeutet und zu welchem erstaunlichen Anlass die meisten von ihnen davon erfahren haben.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 09.12.2025, 19:58
Möbel Kraft in Halle-Peißen macht nach knapp 17 Jahren zu.
Möbel Kraft in Halle-Peißen macht nach knapp 17 Jahren zu. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/Peißen/MZ. - Für die Belegschaft des Möbelhauses Möbel Kraft in Halle-Peißen kam die Nachricht einem schweren Schlag gleich. Nach MZ-Informationen soll der traditionsreiche Standort spätestens im März 2026 schließen.