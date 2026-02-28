weather wolkig
  4. Zerwühlte Wege, tiefe Fahrspuren: „Wir sind entsetzt“ - Baumarbeiten im Dessauer Georgengarten sorgen für Kraterlandschaft im Park

Die Spuren von Arbeiten im Dessauer Georgengarten irritieren Baumschützerin Birgit Rac . Werden im Stadtrat beschlossene Maßnahmen zur ökologischen Waldbewirtschaftung von der Stadt umgangen? Was die Stadtverwaltung zu den Vorwürfen sagt.

Von Danny Gitter 28.02.2026, 08:00
Die Wege sehen zerfahren aus. War hier schwere Technik am Werk?
Die Wege sehen zerfahren aus. War hier schwere Technik am Werk? Fotos: Rac

Dessau/MZ. - Schon seit Jahren kämpft die Dessauer Landschaftsarchitektin, zertifizierte Baumgutachterin und ehrenamtliche Baumschützerin Birgit Rac für eine ökologische Waldbewirtschaftung in der Region. In der Kommunalpolitik stieß sie bei Christoph Kaßner (Bündnis90/Grüne) damit auf offene Ohren.