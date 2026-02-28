Zerwühlte Wege, tiefe Fahrspuren „Wir sind entsetzt“ - Baumarbeiten im Dessauer Georgengarten sorgen für Kraterlandschaft im Park

Die Spuren von Arbeiten im Dessauer Georgengarten irritieren Baumschützerin Birgit Rac . Werden im Stadtrat beschlossene Maßnahmen zur ökologischen Waldbewirtschaftung von der Stadt umgangen? Was die Stadtverwaltung zu den Vorwürfen sagt.