Zerwühlte Wege, tiefe Fahrspuren „Wir sind entsetzt“ - Baumarbeiten im Dessauer Georgengarten sorgen für Kraterlandschaft im Park
Die Spuren von Arbeiten im Dessauer Georgengarten irritieren Baumschützerin Birgit Rac . Werden im Stadtrat beschlossene Maßnahmen zur ökologischen Waldbewirtschaftung von der Stadt umgangen? Was die Stadtverwaltung zu den Vorwürfen sagt.
28.02.2026, 08:00
Dessau/MZ. - Schon seit Jahren kämpft die Dessauer Landschaftsarchitektin, zertifizierte Baumgutachterin und ehrenamtliche Baumschützerin Birgit Rac für eine ökologische Waldbewirtschaftung in der Region. In der Kommunalpolitik stieß sie bei Christoph Kaßner (Bündnis90/Grüne) damit auf offene Ohren.