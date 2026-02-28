Die Planung der Bundesgartenschau 2035 in Dessau-Roßlau werden Mitglieder der Grünen und der ABV-Fraktion nur von der Seitenlinie aus beobachten können. Rein formell steht ihnen kein Platz zu. Warum es trotzdem viel Kritik an der Entscheidung gibt.

Grüne und ABV-Fraktion gehen leer aus - Warum es für beide keinen Sitz im Buga-Aufsichtsrat gibt

Die Buga findet 2035 in Dessau-Roßlau statt.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Fraktionen der Grünen und der „Aktiven Bürgerlichen Vernunft“ (ABV) werden an der Planung der Bundesgartenschau 2035 in Dessau-Roßlau nur mit Hindernissen mitwirken können. Beide Fraktionen haben im Aufsichtsrat, der die Planung der Schau überwacht, keinen Sitz. Das hat der Stadtrat am Mittwoch endgültig beschlossen.