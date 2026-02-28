Im Stadtrat wird über einen AfD-Antrag zur Köthener Wolfgang-Ratke-Schule diskutiert. Die IG BWK beantragt, Lüfter in der Aula zu montieren, um Naphthalin fern zu halten. Was für und gegen diese Lösung spricht.

Lüfter für Aula, Container als Alternative? Wie Köthens Stadrat über die naphtalin-belastete Ratke-Schule diskutiert

Beim Besuch von Bildungsminister Jan Riedel am 20. Februar wurde auch die seit Jahren wegen des Schadstoffs Naphthalin gesperrte Aula besichtigt.

Köthen/MZ. - Wie geht es weiter an der Grundschule „Wolfgang Ratke“ in Köthen? Wie lange müssen rund 180 Schüler und deren Lehrer noch im Altbau ausharren, der mit dem Schadstoff Naphthalin belastet ist? Wann und mit welchem Geld soll der bereits beschlossene Neubau der Schule beginnen? Und kann die seit über sechs Jahren geschlossene Schulaula durch den Einsatz von Lüftern wieder genutzt werden?