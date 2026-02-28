Vor anderthalb Wochen kommt im Greppiner Tiergehege überraschend ein Fohlen zur Welt. Zwei herangewachsene Hengste wurden in neue, passende Herden vermittelt.

Norbert zeigt sich auf der Anlage gemeinsam mit Mutter Sina; nach der Geburt wird er zusätzlich betreut.

Greppin/MZ. - Im Tiergehege Greppin beginnt ein Arbeitstag anders als geplant. Als die Mitarbeiter am Morgen des 10. Februar den Stall betreten, steht dort bereits ein neugeborenes Eselfohlen. Ohne Vorwarnung, ohne die sonst üblichen Anzeichen der Mutter. „In der Regel zeigt Sina vor einer Geburt deutliche Anzeichen“, erzählt Katharina Kayser, die derzeit als zukünftige Leiterin des Geheges eingearbeitet wird. Taschen für eine Nachtwache hätten bereitgestanden. „Diesmal hat sie uns aber keine Zeichen vorgegeben“, sagt sie.